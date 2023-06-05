الجهاد للرسالة: تعزيز وحدتنا بحماس على سلم الأولويات

أكدّ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، أن اللقاء الذي جمع بين قيادة المكتب السياسي لحركتي حماس والجهاد، جاء للتأكيد على أن تعزيز وحدة الحركتين يأتي على سلم الأولويات لديهما.

وبيّن حبيب في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" أنّ زيارة وفدي الحركة جاء بناء على دعوة مصرية.

وقال حبيب إن اللقاء الذي جمع الحركتين معا جاء لتأكيد وحدة الحركتين، والعمل المشترك، والتنسيق بكل المواقف والمواقع.

وأوضح أن الحركتين أكدتا أن الصراع مع المحتل مستمر حتى زواله وعودة حقوق شعبنا كاملة.

وبيّن حبيب أن هذه اللقاءات تعبر عن تواصل دائم بين الحركتين، في مناقشة الهموم الوطنية، والتأكيد على ضرورة وحدة الصف الفلسطيني بأسره على قاعدة المقاومة ومواجهة الاحتلال.

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، إن وفدها الموجود في العاصمة المصرية القاهرة بحث مع نظيره من حركة الجهاد الإسلامي القضايا الوطنية الفلسطينية.

وأضافت الحركة، في بيان أن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، الذي يترأس وفد حماس في القاهرة، التقى مساء أمس الأحد، وفد حركة الجهاد الإسلامي برئاسة الأمين العام زياد النخالة.

وناقش الطرفان القضايا الوطنية المختلفة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات في القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية، وما يتعرض له الأسرى من انتهاكات، وفق البيان.

كما بحثا سبل تعزيز وترسيخ العلاقة الاستراتيجية بينهما وتطويرها بما يخدم المقاومة وقضايا الشعب المختلفة.

واتفق الطرفان على أن المقاومة خيار الشعب الوحيد لمواجهة الاحتلال، وعلى أهمية الدور المصري في دعم وإسناد الشعب الفلسطيني وقضيته، بحسب نص البيان.

ووصل وفدان يقيمان خارج الأراضي الفلسطينية، الأول من حركة حماس برئاسة هنية، والثاني من الجهاد الإسلامي برئاسة النخالة، إلى القاهرة مساء السبت تلبية لدعوة رسمية مصرية.

وتوجهت ثلاثة وفود فلسطينية من داخل غزة الخميس الماضي إلى القاهرة، تمثّل حركتي حماس والجهاد وحكومة غزة التي تديرها حماس.