إصابات خلال هجمات للمستوطنين وجيش الاحتلال في قلقيلية ورام الله

أصيب عددٌ من الفلسطينيين اليوم الاثنين، خلال هجمات جديدة نفذها مستوطنون بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي قلقيلة ورام الله بالضفة الغربية.

وأدت المواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين على أطراف بلدة كفر ثلث جنوب شرق قلقيلة، إلى إصابة أربعة شبان، بينهم إصابة بالرصاص.

وأحرق المستوطنون خلال هجومهم على أطراف كفر ثلث بقلقيلة مركبة لأحد الشبان الفلسطينيين، بعد إصابته بالرصاص، فيما زادت حدة المواجهات وأطلق جيش الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأقدم مستوطنون على قطع أشجار مثمرة، ودمروا منظومة الري في منطقة عين سامية شرق محافظة رام الله، بينما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال في بلدة عرابة جنوب جنين.

وشنت قوات الاحتلال فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية تركزت في قرية المغير المحاصرة شرق رام الله.

وطالت الاعتقالات أكثر من 21 مواطناً، بينهم 15 من قرية المغير التي يحاصرها الاحتلال منذ 22 يوماً.