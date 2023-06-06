الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
الأخبار
مع فلسطين
القدس
سياسي
محلي
إسرائيليات
دولي
مقالات
تقارير
قصص صحفية
حوار
تقارير
تحقيقات
الاقتصاد
رياضة
رياضة
الرسالة سبورت
ميديا
مكتبة الفيديو
انفوجرافيك
بودكاست
كاريكاتير
منوعات
صحة وأسرة
ثقافة
تكنولوجيا
منوعات
ادخل كلمات البحث ...
^200 مثال: غزة العزة
ابدأ البحث
الرئيسية
انفوجرافيك
انفوجرافيك:
مخطط استيطاني جديد غرب سلفيت بالضفة
06 يونيو 2023 . الساعة: 08:31 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/284482
متعلقات
مخطط استيطاني جديد للاستيلاء على 10 آلاف دونم غرب سلفيت
مخطط (إسرائيلي) لإقامة تكتل استيطاني جديد في محافظة سلفيت
أخبار رئيسية
إصابة جنديين (إسرائيليين) في عملية دهس جنوب نابلس
هذه تفاصيل حياة الجندي المصري محمد صلاح منفذ عملية العوجة
الجهاد للرسالة: تعزيز وحدتنا بحماس على سلم الأولويات
شاهد|| فرق شبابية تناصر الأقصى بحملات محلية ودولية
(ثورة حرية - انتفاضة الإداريين).. مشروع الأسرى الإداريين لمواجهة السجّان
بالصور || 56 عامًا على النكسة.. آثارها لا تزال مستمرة!
المزيد من انفوجرافيك
انفوجرافيك:
5 دلالات لعملية العوجا عند الحدود المصرية
انفوجرافيك:
الاحتلال (الإسرائيلي) يواصل حربه على القدس
انفوجرافيك:
إجراءات الاحتلال (الإسرائيلي) لأسرلة وتهويد مدارس القدس
تم نسخ الرابط بنجاح.
عاجل