عمليات إطلاق نار ومواجهات وتصدٍ لاقتحامات الاحتلال شمال الضفة

تصدى مقاومون، فجر اليوم الثلاثاء، لقوات الاحتلال (الإسرائيلي) خلال اقتحامها لمناطق متفرقة شمال الضفة الغربية، واستهدفوا قوات الاحتلال بإطلاق النار والعبوات الناسفة.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية وسط إطلاق قنابل الغاز السام تجاه منازل المواطنين، واعتقلت المواطن أسعد أبو الرب.

كما استهدف المقاومون حاجز الجلمة شمال شرق جنين بعبوة محلية الصنع، وسط إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال.

وطلق مقاومون النار تجاه قوة لجيش الاحتلال قرب ضاحية ذنابة في طولكرم، واستهدفوا آليات جيش الاحتلال بالزجاجات الحارقة خلال مواجهات في بلدة طمون جنوب طوباس.

وفي نابلس، أطلق مقاومون النار تجاه قوة من جيش الاحتلال انتشرت على أطراف مخيم عسكر شرق المدينة.

كما استهدف المقاومون نقطة عسكرية للاحتلال على جبل جرزيم بنابلس أكثر من مرة منذ مساء أمس.

وورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 38 عملًا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار، والتصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركباتهم، أصيب خلالها 3 مستوطنين.

وشهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر مايو/أيار المنصرم استمراراً وتنوعاً في عمليات المقاومة بمختلف أشكالها، ما بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة وعمليات دهس وطعن مؤثرة، أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة (28) جنديا ومستوطنا بجراح مختلفة، فيما استشهد (21) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

وبلغ مجموع العمليات التي جرى رصدها خلال الشهر حسب مركز معلومات فلسطين - معطى (1025) عملا مقاوماً، بينها (124) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (47، 43) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.