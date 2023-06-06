مفاجأة.. خطأ طبي يتسبب في وفاة وزير الصحة المصري الأسبق

كشف مصدر مطلع، تفاصيل وفاة الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة الأسبق، بعد تعرضه لأزمة صحية تتعلق بالقلب، في أحد المستشفيات بمدينة نصر.

وأوضح المصدر لـ القاهرة 24 أنه تعرض لأزمة صحية، وعلى إثرها تقرر إجراء عملية قسطرة قلب على يد طبيب قلب يدعى (ن. ف)، وأثناء العملية الجراحية حدث خطأ طبي تسبب في وفاته.

ويذكر أن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان الأسبق، تولى الحقيبة الوزارية في عام سبتمبر 2015 وحتى يونيو 2018، مع التغيير الوزاري آنذاك.

وولد الدكتور أحمد عماد في 8 يونيو 1955، وهو الشهر نفسه الذي توفي فيه ورحل عن منصبه بوزارة الصحة والسكان.

ويعد الدكتور أحمد عماد ضمن أشهر جراحي العظام في مصر، خصوصا في مجال تغيير المفاصل، حيث حصل على بكالوريوس الطب في عام 1985، وماجستير العظام عام 1987، والدكتوراه عام 1989.

وتولى أحمد عماد عددًا من المناصب منها وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة بطب عين شمس في 20 سبتمبر 2010، وعين عميدا للكلية بالانتخاب، وفى عهده دخلت كلية الطب ضمن الـ 300 الأوائل لكليات الطب المصنفة على مستوى العالم.