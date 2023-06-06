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انفوجرافيك
امتحانات الثانوية العامة في فلسطين تبدأ الأربعاء 7/6/2023
06 يونيو 2023 . الساعة: 02:45 م
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رابط مختصر
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توجيهي فلسطين 2023
امتحانات الثانوية العامة في فلسطين
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