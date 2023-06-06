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^200 مثال: غزة العزة

"التعليم" تعلن أماكن ومواعيد عقد مقابلات الوظائف التعليمية

الرسالة نت- غزة

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام، اليوم الثلاثاء، عن أماكن ومواعيد عقد المقابلات الشخصية للوظائف التعليمية للعام الدراسي 2023-2024.

وقالت الوزارة، إن المقابلات ستبدأ بتاريخ 11/6/2023 وتنتهي بتاريخ 26/7/2023، مشيرةً إلى أنها ستعقد في مركزين هما: مقر وزارة التربية والتعليم العالي الرئيس بمدينة غزة ومقر ديوان الموظفين العام.

وأضافت أنه بإمكان المتقدمين معرفة أماكن ومواعيد المقابلات من خلال الدخول إلى بوابة الاستقطاب الإلكتروني الخاصة بالوزارة عبر الرابط التالي اضغط هنا.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/284520

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التعليم الوظائف التعليمية

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