الناشط سباعنة: المقاومة بالضفة تتطور والحاضنة الشعبية تزداد التفافًا حولها

قال الناشط ثامر سباعنة إن المقاومة تشهد تصاعدًا وتطورًا في جميع مدن الضفة الغربية.

وأضاف سباعنة أن الحاضنة الشعبية في الضفة تقف إلى جانب خيار المقاومة، وشعبنا الفلسطيني مُصر على دحر المحتل الصهيوني، والدفاع عن كرامة الوطن والمقدسات.

وأشار إلى أن بيان فصائل المقاومة في جنين يؤكد استمرار عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال، والوحدة الفلسطينية في مواجهته.

ووجهت كتائب الشهيد عز الدين القسام وفصائل المقاومة في مخيم جنين، رسالة للاحتلال الإسرائيلي، خلال مؤتمرٍ صحفي جرى عقده في المخيم أمس الاثنين، مؤكدين وحدتهم وتمسكهم بهذا الطريق رغم التهديدات.

وقالت فصائل المقاومة بجنين إنّ "تهديدات الاحتلال الإسرائيلي لن تخيفنا أو تثنينا عن مواصلة درب الجهاد والاستشهاد، ولن تروا منّا إلا ما يسوء وجوهكم".

وأوصت الفصائل المجاهدين بأخذ درجات الحيطة والحذر، وعدم إطلاق النار على الجيبات المصفحة، لما في ذلك استنزاف للذخيرة، مشددة على ضرورة أن تكون الوجهة فقط صوب جماجم وصدور جنود الاحتلال، بحال ترجلوا من جيباتهم.

وتابعت: "لتكن الكمائن سيدة الموقف، لما فيها من تحقيق إصابات قاتلة بإذن الله"، معربة عن تقديرها لأهالي مخيم جنين، لدعمهم ومساندتهم للمقاومة.

وشهدت الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر مايو/أيار المنصرم استمراراً وتنوعاً في عمليات المقاومة بمختلف أشكالها، ما بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة وعمليات دهس وطعن مؤثرة، أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين، وإصابة (28) جنديا ومستوطنا بجراح مختلفة، فيما استشهد (21) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

وبلغ مجموع العمليات التي جرى رصدها خلال الشهر حسب مركز معلومات فلسطين – معطى (1025) عملا مقاوماً، بينها (124) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (47، 43) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.