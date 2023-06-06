هنية ووفد الحركة يلتقون وزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل

أكد حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن وفد قيادة الحركة برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة التقى بالوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية يوم أمس الإثنين في القاهرة.

أوضحت حماس في بيان لها، مساء الثلاثاء، أن وفد الحركة يضم كلًا من الشيخ صالح العاروري والأستاذ خالد مشعل والدكتور خليل الحية والمهندس روحي مشتهى إيجابيًا ومثمرًا، وعكس حرص حماس ومصر على وحدة الموقف الفلسطيني وتخفيف معاناة شعبنا خاصة في قطاع غزة.

وأكدت أنه جرى خلال اللقاء عرض نبذة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأوضاع السياسية والإقليمية وخاصة في الأراضي الفلسطينية، لاسيما عقب التصعيد الأخير على قطاع غزة، وكذلك الأوضاع في الضفة والقدس.

وشددت على أن وفد قيادة الحركة الحرص على تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع الشقيقة مصر، مثمنًا دورها في خدمة أبناء شعبنا.