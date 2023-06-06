مراجعات توجيهي 2023 ليلة الامتحان لجميع المواد والفروع،، أطلقت مؤسسة الرسالة للإعلام ملف (توجيهي 2023) وذلك لمواكبة مسيرة امتحانات ونتائج التوجيهي في جميع المحافظات الفلسطينية للعام 2023، حيث يعتبر توجيهي من المحطات السنوية التي تشغل الشارع الفلسطيني.

وتوفر الرسالة تغطية شاملة لملف توجيهي فلسطين 2023 عبر الأخبار والتقارير المصورة والمكتوبة، إضافة لتغطية موسعة لنتائج الثانوية العامة.

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ملخص للمراجعة توجيهي2023

قامت صحيفة فلسطين بنشر ملفات خاصة لأسئلة توجيهي2023 وملخص للمراجعة ليلة الامتحان بشكل مجاني للطلبة.

حيث تتكون هذه الملفات من مراجعة لـ أهم النقاط في مواد الثانوية العامة بطريقة تسهل عليهم المراجعة ليلة الامتحان.

كل مادة تحتوي على ما يقارب 4 صفحات بحجم A3 تشمل أهم النقاط في المادة ك مراجعة وملخص للمادة.

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