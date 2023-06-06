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توجيهي2023 توقعات أسئلة جميع المواد

مراجعات توجيهي 2023  ليلة الامتحان لجميع المواد والفروع

مراجعات توجيهي 2023  ليلة الامتحان لجميع المواد والفروع
مراجعات توجيهي 2023  ليلة الامتحان لجميع المواد والفروع

الرسالة نت

  مراجعات توجيهي 2023  ليلة الامتحان لجميع المواد والفروع،،  أطلقت مؤسسة الرسالة للإعلام ملف (توجيهي 2023) وذلك لمواكبة مسيرة امتحانات ونتائج التوجيهي في جميع المحافظات الفلسطينية للعام 2023، حيث يعتبر توجيهي من المحطات السنوية التي تشغل الشارع الفلسطيني.

وتوفر الرسالة تغطية شاملة لملف توجيهي فلسطين 2023 عبر الأخبار والتقارير المصورة والمكتوبة، إضافة لتغطية موسعة لنتائج الثانوية العامة.

 

روابط ذات صلة:الرسالة تطلق ملف (توجيهي 2023)

 

ملخص للمراجعة توجيهي2023

قامت صحيفة فلسطين بنشر ملفات خاصة لأسئلة توجيهي2023 وملخص للمراجعة ليلة الامتحان بشكل مجاني للطلبة.

حيث تتكون هذه الملفات من مراجعة لـ أهم النقاط في مواد الثانوية العامة بطريقة تسهل عليهم المراجعة ليلة الامتحان.

كل مادة تحتوي على ما يقارب 4 صفحات بحجم A3 تشمل أهم النقاط في المادة ك مراجعة وملخص للمادة.

 

روابط ذات صلة:توقعات أهم المواضيع للاختبار الوزاري لمادة اللغة العربية توجيهي 2023



 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/284537

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