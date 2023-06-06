جدول امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" 2023.. تبدأ الأربعاء،، أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، عن انطلاق امتحانات الثانوية العامة (توجيهي 2023) في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس والخارج) يوم الأربعاء السابع من يونيو/ حزيران الجاري، على أن تستمر حتى السادس والعشرين من الشهر ذاته.

وتحمل امتحانات الثانوية العامة التوجيهي الدورة الأولى للعام 2023، عنوان (دورة الراحل د. محمد عواد) رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم والامتحانات، تكريمًا ووفاءً لروحه وذكراه.

حيث توفى مؤخرًا عقب حادث سير تعرض له قرب قرية الساوية جنوب نابلس.

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عدد المتقدمون لتوجيهي2023

ويتقدم لامتحانات الثانوية العامة الدورة الأولى، 87,817 طالب وطالبة في مديريات الوطن كافة والمدارس الفلسطينية بالخارج، وسط إجراءات مشددة وتجهيزات متواصلة من قبل وزارة التربية والتعليم والجهات المختصة، خصوصًا وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وتشمل امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" لهذا العام الفروع التالية:

الفرع الأدبي.

الفرع العلمي.

الفرع الشرعي.

فرع الريادة والأعمال.

الفرع الزراعي.

الفرع الصناعي.

الفرع الفندقي.

الفرع المنزلي.

جدول اختبارات توجيهي2023

جدول اختبارات توجيهي2023 الدورة الثانية







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