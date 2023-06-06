إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار في حوارة

أُصيب مستوطن (إسرائيلي)، مساء اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار نفذها مقاوم فلسطيني قرب بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت القناة " ريشت كان" العبرية، إن مستوطنًا تعرّض لإطلاق نار من سيارة مسرعة، قرب بلدة حوارة؛ أسفر عن إصابته بجروح طفيفة جراء تناثر زجاج مركبته عليه بعد إطلاق النار تجاهها قرب حوارة.

وأفادت مصادر محلية أن إطلاق نار استهدف مركبة مستوطن بين حاجزي زعترة وحوارة العسكرييين بمدينة نابلس وأصيب على إثرها المستوطن ووقع أضرار بالمركبة.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز حوارة جنوب نابلس، وأغلقت المحال التجارية وأعاقت حركة المركبات والمواطنين الفلسطينيين.

وأغلقت قوات الاحتلال الحواجز، وسط انتشار مكثف لقواتها في بلدة حوارة والقرى المحيطة.

واعترفت قوات الاحتلال أن 12 طلقة نارية أصابت المركبة وأصيب المستوطن بشظايا في كتفه وحالته طفيفة.

وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الـ ٢٤ ساعة الأخيرة، حيث جرى تسجيل ١٤ عملا مقاوما، أدت لوقوع ٣ إصابات في صفوف الاحتلال.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، عملية دهس وعملية طعن، إلى جانب ٨ عمليات إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة واندلاع المواجهات في ٣نقاط.