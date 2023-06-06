كتيبة الفجر تعلن تبنيها لعملية إطلاق النار قرب حوارة

أعلنت كتيبة الفجر، مساء اليوم الثلاثاء، تبنيها لعملية إطلاق النار على سيارة مستوطن وإصابته بجراح قرب حوارة جنوب نابلس.

وقالت الكتيبة في بيان مقتضب، "إيمانًا بحقنا الثابت في الجهاد لتحرير أرضنا ومقدساتنا، وأداءً لواجبنا المقدس في الدفاع عن شعبنا، وبعد التوكل على الله، قامت إحدى مجموعاتنا مساء اليوم الثلاثاء 2023/6/6 الموافق 17/ذو القعدة/1444هـ بإطلاق النار على سيارة للمستوطنين في حوارة جنوب نابلس، أدت إلى إصابة أحد المستوطنين إصابة مباشرة".

وأُصيب مستوطن( إسرائيلي)، مساء اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار نفذها مقاوم فلسطيني قرب بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقالت القناة " ريشت كان" العبرية، إن مستوطنًا تعرّض لإطلاق نار من سيارة مسرعة، قرب بلدة حوارة؛ أسفر عن إصابته بجروح طفيفة جراء تناثر زجاج مركبته عليه بعد إطلاق النار تجاهها قرب حوارة.