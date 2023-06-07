كتائب القسام تنعى أحد مقاتليها توفي بعد صراعٍ مع المرض

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أحد أفرادها من مخيم البريج وسط قطاع غزة، والذي توفي بعد صراعٍ مع المرض.

وقالت كتائب القسام في بيانها العسكري إن المجاهد القسامي فؤاد يوسف إبراهيم وشاح (36 عاماً) من مسجد "الشهيد" في مخيم البريج وسط القطاع توفي أمس الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وأضافت الكتائب في بيانها: "ليمض إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وسألت الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء.