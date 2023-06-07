تحالف مرعب يُعقد حلم الهلال وبرشلونة في صفقة ميسي

يضغط نادي إنتر ميامي بكل قوة لانتقال الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي للدوري الأمريكي، من أجل إبعاده عن نادي الهلال السعودي الذي تقدم لضمه بعرض خيالي.

ووفقا لتقرير نشره موقع "ذي أتلتيك" البريطاني اليوم الأربعاء فإن فرص توقيع ميسي لإنتر ميامي تزايدت في الساعات الأخيرة.



ومنذ إعلان نادي باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي رحيل ميسي رسميا يتأرجح مستقبله بين الهلال السعودي وإنتر ميامي وناديه السابق برشلونة.



وبحسب الموقع فإن عرض برشلونة لضم ميسي هو الأضعف بين العروض الثلاثة، فيما قفز عرض إنتر ميامي بشكل هائل للمقدمة.

وأوضح أن إنتر ميامي اقترب بقوة من ضم ميسي بفضل تحالف بين رعاته: "أديداس" و"أبل".



وأشار إلى أن ميسي استبعد عرض الهلال من حساباته، على الرغم من أنه كان سيحصل على راتب قيمته 500 مليون يورو في الموسم الواحد.



وأضاف ذي أتلتيك: "شركة أبل ترتبط مع الدوري الأمريكي باتفاقية مدتها 10 سنوات بقيمة 2.5 مليار دولار، لتكون منصة بث رئيسة له".



وبين: "لقد ناقشت (أبل) إمكانية توفير حصة من عائداتها من Apple TV+'s MLS Season Pass، لتذهب إلى ميسي".



وأوضح: "هذا بجانب أن شركة أديداس الراعية للدوري الأمريكي منذ عام 1996، عرضت كذلك تخصيص جزء من أرباحها للاعب".



وإضافة إلى ذلك، ذكر: "في حال موافقة ميسي على الانتقال للدوري الأمريكي، سيكون أمامه خيار امتلاك نسبة محددة من النادي، عند انتهاء مسيرته معه، على غرار ما حدث مع النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام عام 2007".



وذهب الموقع البريطاني إلى أبعد من ذلك، حيث كشف عن موعد الظهور الأول لميسي بقميص إنتر ميامي.

وقال: "سيكون ذلك في مباراة كأس الدوري أمام كروز أزول المكسيكي يوم 21 يوليو/ تموز المقبل على ملعب DRK PNK".