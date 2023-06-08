(الاقتصاد) تنظم جولات ميدانية على منشآت غذائية في غزة والوسطى

نظم قسم الصناعات الغذائية في الإدارة العامة للصناعة بوزارة الاقتصاد الوطني جولات ميدانية على منشآت غذائية في محافظتي غزة والوسطى.

وأوضحت الوزارة اليوم الخميس، أن الجولات شملت زيارة عدد من مصانع غذائية متنوعة في المحافظات للتأكد من تراخيص المصانع ومدى التزامها بالاشتراطات الفنية والصحية.

وذكرت أنه تم خلال الجولات متابعة خطوط الإنتاج والطاقة الإنتاجية والمواد الخام المستخدمة في صناعة المشروبات الغازية.

ودعت الوزارة أصحاب المصانع بالتعليمات على ضرورة الالتزام بالإرشادات الفنية المتعلقة بالشروط الصحية الخاصة بمكان التصنيع والتعبئة والتخزين لمصانع الألبان والسلطات حسب المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وأكدت على حرص الوزارة على جودة المنتج الوطني المحلي ودعمه بشكل كبير وتقديم كل التسهيلات للنهوض بالصناعات الوطنية.