حماس: هدم منازل المقاومين سياسة فاشلة ستزيد شعبنا قوةً وإصرارًا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنّ تفجير وهدم بيوت الأسرى والمقاومين وآخرها تفجير منزل الأسير البطل إسلام فروخ في رام الله فجر اليوم، هي جريمة صهيونية سترتد عليه، وستزيد شبابنا الثائر قوة وإصرارا وستشعل المقاومة في وجه هذا المحتل الفاشي المتغطرس.

وشدت حركة حماس في تصريح اليوم الخميس، على يد أبطال رام الله الذين تصدوا الليلة لقوات الاحتلال بكل بسالة، مؤكدةً أن جرائم الاحتلال لن تنجح في إرهاب شعبنا والنيل من عزيمته، وأن أبطال شعبنا الذين انتفضوا للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وبينهم الأسير البطل فروخ، يعرفون طريق الحق والقوة وردع المحتل ومستوطنيه.

ودعت حماس أهلنا في فلسطين المحتلة وخارجها لإظهار كل معاني الدعم والمساندة للصامدين الذين يستهدفهم الاحتلال بهدم بيوتهم وممتلكاتهم، مبينةً أن لحمتنا وتكاتفنا هي أقوى سلاح نواجه به هذا العدو الصهيوني الغاشم.