يرى مراقبون أن السعر الباهظ نظارة "فيجن برو" وما يتبعها من تغيير كبير ناجم عن دمج الواقع الافتراضي بمجالات الحوسبة، قد يدفع إلى العزوف عن شرائها.

وكانت أبل قد أعلنت اقتحامها عالم الميتافيرس الذي يهيمن عليه عملاق التواصل الاجتماعي ميتا، إذ كشفت النقاب عن سماعة رأس للواقع المعزز أسمتها "فيجن برو"، وهي أخطر وأكبر رهان منذ طرحها هاتف آيفون.

ويبدأ سعر "فيجن برو" من 3499 دولارا، أي أكثر من 3 أضعاف تكلفة أغلى سماعات رأس ميتا للواقع المختلط "كويست برو"، التي تهيمن حاليا على سوق سماعات الواقعين المعزز والافتراضي.

وأشارت بعض التقارير مؤخرا إلى أبرز الأسباب التي قد تجعل "فيجن برو" المنتج الأول لأبل الذي يواجه فشلا ذريعا لهذه الأسباب:

المنتج باهظ جدا.. وسبقته ميتا بمنتجات أقل سعرا ولم تحظَ بقبول جماهيري.

فكرة وجود بطارية منفصلة عن الجهاز قد تدفع الكثيرين للعزوف عن شرائها.

إقناع المطورين بتصميم التطبيقات لجهاز يجب عليك ربطه برأسك.. ليس بالأمر السهل.

الواقع الافتراضي أو المعزز لم يتبلور بعد في شكله النهائي.

العزلة.. فالانشغال في عالمك الخاص يزيد الأصوات المنددة بتداعيات التكنولوجيا.

المظهر العام.. هل تخيلتم شكل الأجيال القادمة مع انتشار هذه النظارات؟