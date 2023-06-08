قوات الاحتلال تخطر بوقف العمل في منشآت وإخلاء منازل بالأغوار الشمالية

أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، بوقف العمل في منشآت سكنية وإخلاء عائلة فلسطينية من مسكنها في خربة ابزيق في الأغوار الشمالية.



وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال أخطر بوقف العمل في 5 منشآت سكنية، تعود ملكيتها لكل من: راضي خليل زواهرة، وخليل راضي زواهرة، ومحمد نايف فقير، من سكان البرج بالأغوار الشمالية، بحجة عدم الترخيص.

كما أخطرت قوات الاحتلال، بإخلاء عائلة فلسطينية من مساكنها في خربة ابزيق في الأغوار الشمالية.

وبينت المصادر بأن الاحتلال أخطر بإخلاء عائلة المواطن عادل نصر حروب المكونة من تسعة أفراد، في الثاني عشر من الشهر الحالي، من الساعة الثانية عشرة ظهرا، حتى السادسة مساءً.