ناشط مقدسي: الاحتلال تجاوز تقسيم الأقصى وبدأ باستقطاعه منذ فترة

أكدّ الناشط المقدسي فخري أبو دياب، أن مخطط تقسيم الأقصى يجري منذ فترة طويلة، وتحاول هذه الحكومة التي تضم جماعات الهيكل، على ترجمة الرؤية وتطلعات ومخططات هذه الجماعات تجاه المسجد الأقصى.

وقال أبو دياب لـ"الرسالة نت" إن من يتصدر هذه الحكومات هم أصحاب مشروع السيطرة والسطو على المسجد الأقصى المبارك، ولهذا هم يعملون ليل نهار على استقطاع وتقسيم المسجد الأقصى.

وأوضح أن تشكيل اللوبي الصهيوني داخل الكنيست، الذي يعمل لتجسيد أفكار جماعات المستوطنين وجماعات الهيكل لتغيير الواقع في الأقصى، شكل الخطوة الأولى لترجمة هذه الأطماع.

وأكدّ أن ما يريده الاحتلال هو إعادة تسمية المسجد الأقصى، بحيث لا تتجاوز نسبته 17% من قيمة مساحة المسجد الفعلية.

وذكر أبو دياب أن باقي المنطقة من صحن قبة الصخرة للمنطقة الشمالية والشرقية وأجزاء من الغربية تم اقتطاعها بشكل كامل لصالح المستوطنين وهي استقطعت ولم تقسم فحسب.

وأوضح أن الاحتلال تجاوز التقسيم المكاني والزماني، ويحاول فتح باب الرحمة من المنطقة الشرقية؛ ليكون المدخل للمستوطنين في اقتحامهم للمسجد.

وحذر من أن هذه المخططات تعني الصاعق الذي سيفجر المنطقة برمتها، وليس فقط منطقة القدس.

وبدأ مؤخرا عضو كنيست الاحتلال "عاميت هليفي" ببلورة خطة لتقسيم المسجد الأقصى، تتمثل في السيطرة على قبة الصخرة وتحويلها إلى مكان للمستوطنين بالإضافة للمنطقة الشمالية من باحات الأقصى.