مؤتمر وطني للصحفيين الأحد المقبل

ينظم الحراك الصحفي النقابي الفلسطيني، يوم الأحد المقبل المؤتمر الوطني للصحفيين الفلسطينيين بعنوان "معاً لنقابة تمثل الجميع"، في قاعة مركز رشاد الشوا بمدينة غزة.

وقال الصحفي شريف النيرب عضو الأمانة العامة السابق لنقابة الصحفيين، إنّ الأطر الصحفية المشاركة، ذاهبة للمؤتمر من أجل الدفاع عن حقوق الصحفيين، والمطالبة بنقابة تمثل الجميع.

وأضاف النيرب في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "ذاهبون دون أي اعتبارات أو خلفيات سياسية، ومشاركون بروح وإحساس مختلف الصحفيين الفلسطينيين الذين استبعدوا من المؤتمر لدواعي ودوافع غير قانونية وتهدف للتفرد بالنقابة.

وتابع النيرب: "ذاهبون لنوجه رسالة لنقابة الصحفيين، بأننا لا نعترف بما تمخض عن مؤتمرهم الذي أفرز عملية انتخابية غير مهنية".

وبين أن المؤتمر سيحمل رسائل للمؤتمرين لاتحادي الصحفيين العرب والدولي، مفادها أن الصحفيين الفلسطينيين يعيشون واقعا مؤلما وقاسيا، ونطالبهم للتدخل من أجل معالجة من نتج عن المؤتمر الانتخابي لنقابة الصحفيين.

ودعا النيرب الاتحادين إلى ضرورة التدخل من أجل وقف هذه الممارسة غير المهنية التي لا تنسجم مع واقع مهنة الصحافة في فلسطين.