عساف: الاعتقالات السياسية بالضفة تعد على القانون واحتقار له

قال رئيس لجنة الحريات العامة في الضفة الغربية خليل عساف، إن ما تقوم به السلطة في الضفة من اعتقالات سياسية هو تعد على القانون واحتقار له.

وبين في تصريح لقناة حطين الرقمية أن السلطة اعتقلت أشخاصا يعملون في مكافحة الفساد والمؤسسات التي يعملون بها تحظى باحترام كل الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "ما تقوم به السلطة هو اعتداء على الكل الفلسطيني ولا يوجد في القانون الفلسطيني ما يسمى بتهمة قذف مقامات عليا وهي تهمة تخترعها السلطة لمعاقبة معارضيها".

وأوضح أن ما تقوم به السلطة من انتهاكات قانونية خطيرة هو اعتداء على القانون، مشددا على ضرورة أن يقف كل أبناء الشعب الفلسطيني عند قضية الاعتقال السياسي واستنكارها.

وأكد عساف أن ملاحقة السلطة لمؤسسات مكافحة الفساد في الضفة الغربية لن تمر مرور الكرام.

وشنت أجهزة أمن السلطة خلال الأيام الأخيرة، حملة مداهمات واعتقالات سياسية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت عدداً من الأسرى المحررين، وسط إطلاق للنار وقنابل الغاز صوب المواطنين.



وتواصل أجهزة السلطة انتهاكاتها بحق المواطنين، لا سيما طلبة الجامعات والأسرى المحررون، على خلفية توجهاتهم السياسية.