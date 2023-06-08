أبو كويك: تنامي المقاومة الشعبية كفيل باسقاط وهم الاحتلال بالقدس

أكدّ القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك، أنّ تنامي المقاومة الشعبية كفيل باسقاط وهم الاحتلال في القدس.

وقال أبو كويك لـ"الرسالة نت" إنّ هذا الاحتلال المجرم،والذي تقوده حكومة صهيونية متطرفة،يعتقد بأن هذه الممارسات الإرهابية ستدفع شعبنا إلى الرضوخ والاستسلام،ولكنّ مقاومتنا الشعبية المتصاعدة تثبت أن هذا الاحتلال واهم، وإن شعبنا متمسك بحقوقه ويصر على تحرير أرضه ومقدساته.

وأوضح أنّ هذا التصدي البطولي والمتمثل بمئات الشباب وبصدورهم العارية لهذا التغول والاقتحام الإرهابي لمدينة رام الله،يثبت حيوية شعبنا الفلسطيني وعلو همته،ورفضه لمشاريع التصفية واوهام السلام التنسيقي الأمني مع الاحتلال.

وذكر هروب قوات الأجهزة الامنية واختفائها من ساحة المواجه في رام الله، وفي جنين ونابلس خلال اقتحامات جيش الاحتلال وبالمقابل سطوتها وجبروتها ضد ابناء شعبنا ،سواءً بالاعتقالات أوالمداهمات الشبه يومية لبيوت الأسرى والمحررين وطلاب الجامعات والنشطاء السياسيين والاعلاميين والنقابيين،يضع الف علامة استفهام حول الدور المشبوه المناط بهذه الأجهزة ،والتي يُنفق عليها من قوت هذا الشعب وعلى حساب توفير أبسط مقومات عيشه الكريم.

وجددّ أبو كويك المطالبة لإخواننا في قيادة حركة فتح ورموزها و أبطالها لضرورة اعلان رفض الحركة لهذا الدور المشبوه للأجهزة الأمنية،وضرورة العمل لأن تكون هذه الأجهزة خادمة لمشروعنا الوطني وليست هادمة له،ونصيرا للمستضعفين وليست عونا للاحتلال بالعدوان على شعبنا.