حساب معدل توجيهي في فلسطين والأردن2023،،بات بإمكان طالبات وطلاب الثانوية العامة (التوجيهي)، حساب معدلهم في الثانوية العامة 2023 في فلسطين والأردن،، ولكافة الفروع، حيث تعتبر فترة الثانوية العامة توجيهي 2023، أهم الفترات التي يجتازها الطلاب في فلسطين والأردن، ويعتبر معيارًا لتحديد مستقبل الطلبة.

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كيفية حساب معدل التوجيهي 2023



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يتم حساب معدل التوجيهي لطلبة الثانوية العامة في الأردن وفلسطين وفقاً لأحدث نظام معتمد من وزارة التربية والتعليم.

حيث يعمل الموقع على حساب المواد الإختيارية بشكل تلقائي كل فرع حسب شروطه.

عائلة طالبة في الثانوية العامة "التوجيهي" تلتقط معها صورة "سيلفي" قبيل دخولها قاعة الامتحانات. هل أنتم مع انتشار هذه الظاهرة؟🤔 Posted by ‎الرسالة‎ on Wednesday, June 7, 2023

تعليمات لحساب معدل الثانوية العامة توجيهي 2023



النظام الدراسي: يجب أن يكون الطلاب على دراية بنظام الدراسة الذي يعتمد في بلدهم.

قد يختلف نظام التقييم وتوزيع الدرجات بين البلدان المختلفة، لذا يجب على الطلاب فهم كيفية تقييم المواد وتحويل الدرجات إلى نظام المعدل التوجيهي.

تقدير الدرجات: يجب على الطلاب أن يحسبوا تقدير الدرجات الفصلية أو السنوية في كل مادة دراسية. قد يشمل ذلك تحويل النسب النسبية إلى درجات عددية وحساب المتوسطات.

وزن المواد: يجب على الطلاب معرفة وزن كل مادة في تقدير المعدل التوجيهي.

يتم تحديد وزن المادة بناءً على الأهمية النسبية للمادة في البرنامج الدراسي ومتطلبات القبول في الجامعات.

قد تكون بعض المواد ذات وزن أكبر من غيرها.

حساب المعدل التوجيهي: يتم حساب معدل التوجيهي بجمع نقاط كل مادة ضرباً بوزنها وتقسيم المجموع على مجموع الأوزان.

قد يشمل ذلك حساب المعدل الفصلي أو المعدل السنوي.

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