(القيادة العامة) تستقبل وفدا قياديا من حماس بغزة

استقبلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة ممثلة بعضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤولها في فلسطين الرفيق الدكتور لؤي القريوتي وعدداً من الرفاق في مكتبها بمدينة غزة، مساء اليوم الخميس، وفداً قيادياً من حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة أعضاء مكتبها السياسي الدكتور غازي حمد والأستاذ علي العامودي مهنئين بذكرى الانطلاقة ال58 للجبهة، ومباركين بالشهداء الخمسة.

وضمّ وفد حماس نائب رئيس العلاقات الوطنية في الحركة محمد دبابش والقياديين اسماعيل رضوان وحسن الصيفي وحازم قاسم وعز الدين كساب.

وتقدم الوفد الزائر من الدكتور القائد طلال ناجي ابو جهاد الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة والأمين العام المساعد الحاج خالد جبريل ابو العمرين، وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وقادة وكوادر الجبهة بأحر التهاني بمناسبة الانطلاقة ال58، وبارتقاء شهداء الجبهة الخمسة في القصف الصهيوني الغادر لأحد المواقع العسكرية للجبهة على الحدود السورية اللبنانية.

وبدوره رحب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة ومسؤولها في فلسطين الدكتور لؤي القريوتي ابو محمد، بوفد حركة حماس، مشدداً على أننا عندما نستذكر ذكرى الانطلاقة للتأكيد باننا متمسكون بالمبادئ التي انطلقت من اجلها جبهتنا و هي تحرير كامل التراب الوطني الفلسطيني واقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على كل فلسطين وعاصمتها القدس.

وفي ذات السياق أكد الطرفان على ضرورة استمرار العلاقات الثنائية، ومتانة العلاقة بين الجانبين على قاعدة العمل الوطني المشترك لحماية الثوابت الوطنية وتعزيز مشروع المقاومة على أرض فلسطين حتى تحريرها ودحر المحتل، كما ناقش الطرفان الأوضاع السياسية الداخلية والخارجية، وأكدا على أهمية دعم المقاومة.

وحذر المجتمعون من مخططات استهداف المسجد الاقصى، واي مخططات للحد من المقاومة في الضفة الغربية، معتبرين أن الضفة تشكل استنزافاً للاحتلال ومستوطنيه، مؤكدين أن كل المخططات ستفشل أمام قوة وإصرار الشعب الفلسطيني ومقاومته.