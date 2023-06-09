الطقس: أجواء خماسينية وارتفاع كبير على درجات الحرارة

يتأثر طقس فلسطين بكتلة خماسينية جديدة للأسبوع الثالث على التوالي، تعمل على حدوث تقلبات جوية متأخرة عن موعدها، وسط ارتفاع كبير على درجات الحرارة.

وقال الراصد الجوي الفلسطيني ليث العلامي، إن هذه التقلبات الجوّية تأتي متأخرة عن موعدها، حيث غالبًا ما تتأثر فلسطين بهذه الكتل، آواخر فصل الربيع وحتى بداية شهر مايو أيار.

وأوضح "العلامي"، أن الطقس يوم غد الجمعة يشهد ارتفاعًا على درجات الحرارة، وسط أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في العديد من المحافظات الفلسطينية.

وبيّن أن درجات الحرارة قد تصل إلى ما بين 34 – 37 درجة مئوية، فيما ستتجاوز 40 درجة مئوية في مناطق الأغوار وأريحا والبحر الميت.