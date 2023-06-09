خلال رعيهم للأغنام.. اعتقال 5 فلسطينيين جنوب الخليل

اعتقلت جيش الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، 5 مواطنين فلسطينيين، من منطقة "الزويدين" بمسافر يطا جنوبي مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية، خلال تواجدهم في أراضٍ رعوية.

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، إن جيش الاحتلال اعتقل خمسة مواطنين خلال رعيهم للأغنام في أرضهم في منطقة الزويدين بمسافر يطا.

وأوضح "الجبور" أن المعتقلين هم: حسن بسايطة ونجله زياد، والأشقاء محمد وعامر وعبد الرازق نايف بسايطة.

ويوم الثلاثاء الماضي، نصب مستوطنو مستوطنة "كرمئيل" المقامة على أراضي بلدة يطا جنوبي الخليل، خياماً واستولَوا على بئر للمياه في مسافر يطا، وقاموا بتوسعة مزرعة لهم على حساب الأراضي التي استولَوا عليها في منطقة "عين البيضة".

ويعاني المواطنون ورعاة الأغنام في مسافر يطا من عمليات المطاردة المتواصلة لهم، والهادفة إلى تنفيذ المخططات الاستيطانية، وتعزيز خطط الاستيطان الزراعي بحسب الأهالي في هذه المنطقة المستهدفة.