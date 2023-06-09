جرائم بلا رادع: مقتل شابة بجريمة إطلاق نار في الداخل المحتل

قتلت شابة (20 عاما) متأثرة بجراحها الحرجة إثر تعرضها لجريمة إطلاق نار ارتكبت على شارع 8544 المؤدي إلى بلدة يركا، مساء اليوم الجمعة

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش للفتاة إثر تعرضها لإطلاق نار في القسم العلوي من جسدها خلال تواجدها داخل سيارة.

وأحيلت المصابة، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج، بيد أنه جرى إقرار وفاتها بعد فشل محاولات إنقاذ حياتها.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به

وجاءت جريمة القتل في الوقت الذي يشهد فيه المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل احتجاجات غاضبة تنديدا باستفحال الجريمة وتقاعس الشرطة، سيما بعد جريمة القتل الجماعي التي شهدتها يافة الناصرة وراح ضحيتها 5 شبان أمس، الخميس.

المصدر: عرب ٤٨