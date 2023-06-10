لن_يقسم حملة مستمرة على مواقع التواصل نصرة للأقصى

يواصل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلهم مع التهديدات الأخيرة التي تستهدف تقسيم المسجد الأقصى من خلال خطة خبيثة أعدها عضو الكنيست هليفي عن حزب الليكود (الحزب الحاكم) في الكيان (الإسرائيلي) المحتل، والتي تعتبر أحد أخطر المخططات التي تستهدف الوجود والحق والهوية الاسلامية.

وحذر النشطاء من محاولة الاحتلال فرض واقع غير مسبوق في الأقصى؛ الأمر الذي يتطلب التحرك سريعا والتصدي لهذا المخطط وحشد كل الطاقات لإفشال مخططات وأهداف الاحتلال.

وسلط النشطاء الضوء على هذا المخطط العدواني والتحذير من خطورته، وتداعياته، ودعوة أبناء شعبنا وأحرار الأمة للتصدي له وحماية الاقصى من هذه المخاطر.

وتشكل هذه الخطه الأساس لحسم الصراع على المسجد الأقصى المبارك وتهدف لتحويل أكثر من 70‎%‎ من مساحته بما يشمل مسجد قبة الصخره ومحيطه والمنطقة الشماليه للسيطرة اليهودية الكاملة وانشاء ما يسمى بالهيكل اليهودي المزعوم.

ويكمن الخطر في هذه الخطه أنها تعبر عن التوجهات الصهيونيه في المرحلة المقبلة، فقد سبق أن طرحت مشاريع مشابهه للتقسيم الزماني للأقصى وهو ما يتم تنفيذه فعليا اليوم.



يشار إلى أن عضو الكنيست هليفي صاحب الخطة هو ممثل عن حزب الليكود الحاكم وعضو في الائتلاف الفاشي الحاكم في الكيان، الذين يشنون حربا دينية تجاه الأقصى والمقدسات الإسلامية، وليس آخرها اقتحامات وزراء واعضاء كنيست للأقصى واجتماع الحكومة في نفق البراق تحت أسواره، واجتماع عدد من الوزراء مع منظمات الهيكل تحت أسواره أيضا.

ولفت النشطاء إلى أن الخطة تتضمن السعي لانهاء الدور الأردني، كذلك حثوا على تصعيد المقاومة بكل أشكالها وتصعيد الجهود لمزيد من الرباط والصلاة في المسجد الأقصى والقدس والوقوف في وجه مخططات التقسيم والتهويد.



الباحث المقدسي فخري أبو دياب يتحدث عن تفاصيل الخطة التهويدية الجديدة الرامية لتقسيم الأقصى مكانياً



"تنص على تخصيص جزء صغير وهو جنوب الأقصى للمسلمين، ووسطه وشماله وشرقه للمستوطنين"#لن_يقسم بإذن الله وبدعم صمود المرابطين في الأقصى والتحرك على المستوى المحلي والعالمي لمنع تهويده. pic.twitter.com/pAy1nAz3hH — آية حسونة #غزة (@Aya_Hassoun24) June 9, 2023

مشروع قانون تهويدي للتقسيم المكاني للمسجد الأقصى



ينص على:

- تخصيص منطقة المسجد القبلي للمسلمين.



- جعل قبة الصخرة لليهود وتحويلها إلى "الهيكل" المزعوم.



- تخصيص صحن قبة الصخرة وساحات الحرم القدسي لليهود.#لن_يقسم — آلاء أبو حسان 🇵🇸 (@Alaa_Abu_Hassan) June 9, 2023

في ظل حالة الضعف التي تمر بها الأمة يأتي دور الشعوب لقيادة معركة الدفاع عن المسجد الأقصى؛ فالقدس ليست مجرد مدينة تخص المقدسيين وحدهم، وإنما عقيدة تخص كل المسلمين، وتخلى الحكام لا يعفي الأمة من تحمل مسئولياتها، فكل مسلم مطالب بالدفاع عن الأقصى قدر استطاعته#للقدس_نبضنا#لن_يقسم — 🇵🇸khadija_Elqatta (@khadija_Elqatta) June 9, 2023