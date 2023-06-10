المئات يشيعون جثامين ضحايا مجزرة يافة الناصرة

شيع حشد من الفلسطينيين مساء الجمعة جثامين الشبان الخمسة وهم، "رامي مرجية ولؤي أبو رجب ونعيم مرجية وإبراهيم شحادة ومحمد كنانة"، الذين قتلوا الخميس بجريمة إطلاق نار جماعية ببلدة يافة الناصرة.

وانطلقت جنازات نعيم ورامي مرجية، ومحمّد كنانة في البداية، ثم تبعها تشييع الشابين، لؤي أبو رجب وإبراهيم شحادة، حيث انطلق التشييع من مسجد بن الوليد ثم إلى مقبرة البلدة لمواراة جثامين الضحايا الثرى.

ونظمت عدة وقفات وتظاهرات في الداخل المحتل، من بينها وقفة حاشدة في بلدة يافة الناصرة احتجاجًا على المجزرة التي وقعت في البلدة.

كما شارك فلسطينيون في وقفات وتظاهرات بمدينة اللد وببلدات طمرة ونحف وكفرياسيف وشفاعمرو وكابول والناصرة احتجاجًا على الجريمة وتقاعس الشرطة (الإسرائيلية).

وتتصاعد جرائم العنف في الداخل المحتل، حيث بلغ عدد القتلى منذ مطلع عام 2023، 92 قتيلًا، بينهم 6 نساء وطفلان.

الجرمق الإخباري