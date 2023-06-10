الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 12 أسيراً من شهداء الحركة الأسيرة

قال نادي الأسير، إن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثامين 12 أسيرًا من شهداء الحركة الأسيرة.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن الأسرى المحتجزة جثامينهم، هم: أنيس دولة محتجز جثمانه منذ عام 1980، وعزيز عويسات محتجز جثمانه منذ عام 2018، وفارس بارود محتجز جثمانه منذ عام 2019، ونصار طقاطقة محتجز جثمانه منذ عام 2019، وبسام السايح محتجز جثمانه منذ عام 2019.

إضافة إلى سعدي الغرابلي محتجز جثمانه منذ عام 2020، وكمال أبو وعر محتجز جثمانه منذ عام 2020، وسامي العمور محتجز جثمانه منذ عام 2021، وداود الزبيدي محتجز جثمانه منذ العام المنصرم 2022، ومحمد ماهر تركمان محتجز جثمانه منذ عام 2022، وناصر أبو حميد محتجز جثمانه منذ عام 2022، والشيخ خضر عدنان محتجز جثمانه منذ الـ2 من أيار 2023.