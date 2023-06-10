دعوات للتظاهر غدا أمام المحكمة (الإسرائيلية) بالناصرة تنديدًا بإعدام ديار عمري

دعت عائلة الشاب الشهيد ديار عمري من قرية صندلة الفلسطينيين بأراضي48 للحشد والمشاركة في تظاهرة أمام المحكمة (الإسرائيلية) في مدينة الناصرة.

وذكرت العائلة أن الوقفة ستكون يوم غدٍ الأحد 11/6/2023، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

وأشارت العائلة إلى أن الوقفة ستكون أمام المحكمة (الإسرائيلية) في الناصرة، بالتزامن مع جلسة محاكمة قاتل الشهيد ديار عمري.

ومنذ اعتقال القاتل، وبدء محاكماته، تستمر العائلة بالإعلان والدعوة للمشاركة في وقفات احتجاجية منددة بقتل العمري.

وقتل العمري برصاص مستوطن في قرية صندلة قبل نحو شهر، حيث أطلق المستوطن النار على الشاب، بعد أن حدث نقاش بينهما.

المصدر: الجرمق الإخباري