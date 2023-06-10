الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الثالث والعشرين على التوالي

تجددت، مساء السبت، الاحتجاجات ضد حكومة بنيامين نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الثالث والعشرين على التوالي.

وتظاهر عشرات الآلاف من (الإسرائيليين) في تل أبيب وحيفا والخضيرة ورحوفوت وكريات شمونة ورعنانا ونهاريا وكفار سابا وبئر السبع وأشدود وإيلات، وعشرات المواقع الأخرى.

واستبقت الشرطة (الإسرائيلية) التظاهرات، بإغلاق عدة شوارع في تل أبيب وحيفا.

وانطلقت تظاهرات من رمات غان وجفعاتيم وميدان ديزنغوف، وصولا إلى موقع الاحتجاج الرئيسي في شارع "كابلان" في تل أبيب، حيث افتتح الاحتجاج بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا جرائم القتل والعنف.

ورفع المشاركون يافطات كتب عليها شعارات من ضمنها "حان وقت إسقاط الدكتاتور"، و"حكومة العار".

وأعلن منظمو الاحتجاجات أن رسالة التظاهرات اليوم هي أن "يوم الأربعاء المقبل كل شيء قد يشتعل"، في إشارة إلى موعد التصويت على ممثلي الكنيست (الإسرائيلية) في لجنة تعيين القضاة.