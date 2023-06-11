مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين واعتقالات طالت جريحاً وعدداً من الفتية

اندلعت فجر اليوم الأحد مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، والتي شهدت حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر والجريح غانم بسام حمارشة، والفتى عبود جعفر الطاهر والطفل عبود محمد حمارشة عقب مداهمة منازل ذوويهم في يعبد.

وكان الشاب غانم حمارشة قد أصيب قبل عدة أشهر مما أدى لبتر نصف قدمه وخضع لرحلة علاج مطولة، ولا يزال يعاني من آلام الإصابة.

وتخلل اقتحام يعبد مداهمة عدد من منازل المواطنين، وتخريب وتدمير محتوياتها وأثاثها كما حدث في منزل الأسير المحرر طارق كبها.

واعتقلت قوات الاحتلال عبد الله محمود صابر الجربوع من مخيم جنين، أثناء مروره على حاجز زعترة العسكري قضاء نابلس.

يأتي ذلك، فيما اعتدى مستوطنون على الفلسطينيين في الخليل، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم جنين، واستولت على جرافة في قلقيلية.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال قرية العيسوية واعتقلت الفتى محمد ياسر درويش بعد مداهمة منزل عائلته.

وسبق أن أطلق مقاومون النار صوب حاجز لجيش الاحتلال قرب مستوطنة شافي شمرون غرب نابلس.