عمليتا إطلاق نار ضمن 13 عملاً مقاوماً بالضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، ووقعت عمليتي إطلاق نار، ضمن 13 عملاً مقاوماً استهدفت جيش الاحتلال والمستوطنين.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 13 عملاً مقاوماً، تنوعت ما بين عمليتي إطلاق نار، وعمليتي إلقاء زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، وتصدي لثلاثة اعتداءات من المستوطنين، وتحطيم لمركبتين تابعتين لهما.

ورصد "معطي" اندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 4 نقاط متفرقة بالضفة الغربية، فيما استهدف مقاومون قوات الاحتلال بصليات من الرصاص، في منطقة سهل مرج بن عامر بجنين، وقرب مستوطنة "شافي شمرون" بنابلس.

وألقى الشبان الثائر الزجاجات الحارقة والحجارة صوب مركبات المستوطنين في بلدة عزون قضاء قلقيلة، ما أدى إلى تحطيم عدد من مركباتهم.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مناطق عدة بالضفة الغربية، تركزت في بلدة يعبد بجنين، وبلدة حوسان ببيت لحم.

وتصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في منطقة العوجا بأريحا، وحطموا مركباتهم بعد رشقها بالحجارة، إلى جانب استهداف المستوطنين قرب حاجز النفق بأريحا والتصدي لهم بالزجاجات الحارقة.