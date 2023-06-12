اشتباكات في نابلس وإصابة شاب برصاص الاحتلال في جنين

تصدى مقاومون فجر اليوم الاثنين بالرصاص والعبوات المتفجرة، لاقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة القديمة في مدينة نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا النار وفجروا عبوات محلية الصنع في قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة القديمة، وانتشرت في حوش العطعوط ومفرق الفاطمية وشارع عمان شرق المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الشهيد وديع الحوح في حوش العطعوط وسط البلدة القديمة بنابلس، بعد 8 أشهر على اغتياله، كما حطمت مقتنيات مقهى “الوديع” في الحارة الغربية من البلدة.

تزامن ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال قرية دير شرف شمال غرب نابلس، وبلدتي قريوت وبيتا جنوب المدينة حيث اعتقلت الشابين عبد المجيد عيسى حمايل وقتيبة حمايل

وفي طوباس أطلق مقاومون النار صوب قوة إسرائيلية متمركزة على حاجز تياسير العسكري شرق المدينة، فيما استنفر الاحتلال قواته في المنطقة وأطلق طائرات مسيرة لرصد المنطقة.

وفي جنين أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة الزبابدة، بينما أطلق مقاومون الرصاص صوب طيران الاستطلاع التابع للاحتلال أثناء تحليقه المستمر في أجواء بلدة عنزا جنوب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدتي علار وعتيل شمال طولكرم، وبلدة نعلين غرب رام الله، ومخيم الجلزون وسط المدينة حيث اعتقلت قوة خاصة الشاب محمد بهاء عياش من منزله في المخيم

واندلعت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية مواجهات مع قوات الاحتلال في حي راس العامود ببلدة سلوان، أطلق خلالها الشباب الثائر المفرقعات النارية صوب الجنود.

وكان مستوطنون قد اعتدوا على شاب فلسطيني خلال قيادته دراجة نارية في حي راس العامود، واستنفر الاحتلال قواته لحماية المستوطنين، بينما منعت المواطنين من مساعدة الشاب الذي تعرض للاعتداء.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم القيادي في حماس الأسير المحرر الشيخ رزق الرجوب (63 عاماً) بعد اقتحام مدينة دورا جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة دورا، وداهمت منزل الرجوب في حي كريسة قبل اعتقاله.

وجاء اعتقال القيادي الرجوب بعد 8 أشهر على الإفراج عنه من سجون الاحتلال حيث أمضى 19 شهراً في الاعتقال الإداري، علماً بأنه أمضى نحو 28 عاماً في سجون الاحتلال.