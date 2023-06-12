بيانات تظهر فشل شرطة الاحتلال أمام تفشي الجريمة بالداخل

أظهرت معطيات جديدة، مدى فشل شرطة الاحتلال (الإسرائيلي) في محاربة الجريمة في أوساط فلسطينيي الداخل.

ومع نهاية العام الجاري 2023، قد يسجل أكبر رقم في عدد ضحايا الجرائم التي وصلت منذ بداية العام إلى 102، بحسب ما ذكر موقع واي نت العبري.

ووفقًا للموقع، فإن المعطيات والبيانات التي حصلت عليها ترسم صورة قاتمة لفشل شبه كامل من الشرطة في التعامل مع الجريمة المتصاعدة، وفشلها في حل لغز الجرائم مقارنةً بحلها في أوساط اليهود.

ومنذ بداية عام 2022، وحتى أبريل/ نيسان من العام الجاري، تم حل 75% من جرائم القتل في أوساط اليهود، بينما وصلت النسبة فقط إلى 19% في أوساط فلسطينيي الداخل.

ويقول الموقع، إن التفاوت في عدد جرائم القتل مريع، ويزيد من عجز صانعي القرار.

المصدر: القدس