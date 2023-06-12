هدم 5 منازل لعائلة الغول في عرعرة النقب

هدمت الجرافات وآليات الهدم (الإسرائيلية) بحماية مشددة من قوات الاحتلال والوحدات الخاصة التابعة لها صباح اليوم 5 منازل لعائلة الغول في قرية عرعرة النقب.

وقال النائب عن القائمة الموحدة وليد الهواشلة عم الهدم، "هدم وحشي على أقلّ تعبير. هذه الحكومة تتعامل مع العربي كعدوّ، وليس غريبًا أن تهدم بيوت مواطنين آمنين في بيوتهم، دون الأخذ بعين الاعتبار الأطفال ولا كبار السنّ والمرضى. أيّ حكومة تحترم نفسها لا يمكن أن تبقي مواطنيها يلتحفون السماء، هذه جريمة بكلّ الأعراف الإنسانيّة، من مركّبات حكوميّة انعدمت فيها الإنسانيّة".

وبدورها، قالت القائمة الموحدة، "استمرارًا لمسلسل الهدم والتخريب، هدمت قوّات نتنياهو-بن غفير صباح اليوم 5 بيوت لعائلة الغول في عرعرة النقب، وأبقت ساكني البيوت كبارًا وصغارًا دون سقف ولا مأوى".

وتابعت، "يأتي تنفيذ أوامر الهدم كخطوة أخرى من خطوات حكومة اليمين العنصريّة لتضييق الخناق على عرب النقب وتشريدهم من بيوتهم وأراضيهم، دون أن تعرض الحكومة أيّ مشروع بديل، أو أيّ حلول ممكنة على السكّان والمواطنين، إضافة إلى تجميدها لكافّة الميزانيّات والمشاريع المخصّصة لتعزيز البلدات العربيّة في النقب".

المصدر: الجرمق