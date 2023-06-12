مجلد تقارير عام 2022 حول الاعتداءات الصهيونية على القدس والمسجد الأقصى

أصدر قسم القدس في هيئة علماء فلسطين بالتعاون مع وحدة القدس في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة (مجلد تقارير العام 2022 حول الاعتداءات الصهيونية على مدينة القدس والمسجد الأقصى المُبارك) بتاريخ ‏12/6/2023‏

لتحميل المجلد نسخة pdf اضغط هنا

لتحميل المجلد نسخة Word اضغط هنا

وقالت الجهات المصدرة للمجلد: يسرنا أن نُتيحَ لكلِّ مهتمٍ ومتابعٍ لقضيَّة القدس والمسجد الأقصى المُبارك فرصة الاطلاع واقتناء هذا الإصدار الذي حَرصنا فيه على أن يتضمن كل الاعتداءات الصهيونية على مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المُبارك من اقتحاماتٍ شبه يوميةٍ وتدنيسٍ ممنهجٍ للمسجد الأقصى المُبارك، ومن مجزرة هدمِ بيوت أهلنا المقدسيين، ومن مخططات تهويد المدينة المقدسة المحتلة وتغيير هويتها، وما يلاقيه أهلنا المقدسيون من اعتقالات وتنكيل وقتل وجرح واعتقال وإبعاد وتفتيش وفرض ضرائب باهظة، وما يجده أهلنا هناك من معضلة الهدم القسري للمنشآت والبيوت والذي يسميه الاحتلال زورًا وبهتانًا بالهدم الذاتي.

ويحتوي المجلد في ثناياه عشرات التقارير الأسبوعية المفهرسة والتقارير الشهرية والتقرير سنوي عن العام المنصرم 2022 م ويمكن اعتماد هذا المجلد وثيقة معتبرة صادقة دقيقة عمَّا حدث في القدس والمسجد الأقصى المُبارك من اعتداءات وجرائم وانتهاكات، تمَّ رصدُها من أرض الواقع والاعتماد في توثيقها على شبكات ومؤسسات واتصالات بالمرابطين والمرابطات في القدس والمسجد الأقصى المُبارك، ونوصي كل محبٍّ مخلصٍ لقضية القدس والمسجد الأقصى المُبارك أن يقتنيهُ وينشرهُ ليكون مرجعًا ومصدرًا للمعلومة الموثَّقة المعتبرة عند الحاجة لها.