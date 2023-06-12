الجهاد للرسالة: لم يعرض علينا المصريون أي هدنة طويلة الأمد

أكدّ القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، أن الجانب المصري خلال لقائه بوفد الحركة لم يعرض على إطلاقه أي مشروع لتهدئة أو هدنة طويلة مع الاحتلال.

وقال حبيب لـ"الرسالة نت"، إن قيادة الحركة لم يعرض عليها أي مشروع من هذا القبيل، وما يجري الحديث عنه غير صحيح جملة وتفصيلا.

وأوضح حبيب أن حركته تنسجم مع الموقف الشامل للمقاومة، برفض أي تهدئة طويلة الأمد، انطلاقا من أنّها تمنح الاحتلال وقتا لفرض وقائعه وسيطرته الكاملة على الأرض والمقدسات.

وشددّ على أن الاحتلال سيستغل هذا الوقت بما يحقق أهدافه؛ لهذا فهي خارج حسابات وأجندة المقاومة.

وكان المتحدث الرسمي باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، أكدّ في تصريح لـ"الرسالة نت" أنّ المقاومة في حالة مواجهة واشتباك دائم مع الاحتلال، ردا على جرائمه ومخططاته بحق الأقصى والأسرى.