مخطط استيطاني إسرائيلي لبناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة

كشف المراسل السياسي (الإسرائيلي) الموثوق، باراك رافيد، مساء الإثنين، عن مخطط استيطاني جديد سيتم الترويج له نهاية شهر حزيران الجاري، لبناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات مختلفة من الضفة الغربية.

ونقل المراسل العبري لموقع واللا العبري، وأكسيوس الأميركي، عن مصادر أميركية و (إسرائيلية) قولها،ـ إن حكومة بنيامين نتنياهو، أبلغت الأسبوع الماضي، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نيتها الترويج لهذا المخطط الاستيطاني، وذلك من خلال إبلاغ تل أبيب، واشنطن، أنها قررت تأجيل مناقشة موضوع البناء في منطقة E1، الحساسة أمنيًا وسياسيًا.

وقال مسؤول أميركي، إن الإعلان عن تأجيل البناء في تلك المنطقة الحساسة مجرد جزء أول من إبلاغ حكومة نتنياهو، لإدارة بايدن، بأنها تنوي بناء 4 آلاف وحدة أخرى في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن هناك مساعٍ من الإدارة الأميركية لمحاولة تقليص عدد الوحدات الجديدة، وأن تكون في الكتل الاستيطانية وليس خارجها بالمستوطنات المعزولة.

فيما قال مصدر إسرائيلي، إن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية سينعقد نهاية الشهر الجاري للمصادقة على هذا المخطط الجديد.

وردًا على ذلك، قال متحدث باسم البيت الأبيض، إن توسيع المستوطنات يشكل عقبة أمام عملية السلام، فيما لم يرد مكتب نتنياهو، أو الخارجية الأميركية على التقرير.