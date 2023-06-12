المكتب الحركي المركزي: لا نريد نقابة تمثل مكتب تنظيم واحد

قال شريف النيرب مسؤول المكتب الحركي المركزي بغزة، إن حراك الصحفيين مستمر بشكل سلمي لإنشاء نقابة صحفية وفق المطالب التي حددتها مخرجات المؤتمر الوطني للصحفيين الذي عقد أمس في قطاع غزة.

وأضاف النيرب:" نحن بحاجة إلى نقابة جامعة يشارك فيها الكل الصحفي دون اعتبارات سياسية، تقوم على المهنية ذات سلوك طبيعي لينضوي تحتها جميع الصحفيين بشكل متساوي".

وأشار خلال حديثه مع (الرسالة نت) إلى أن مشاركة حوالي ألف صحفي بالمؤتمر الوطني دليل على حاجتهم لنقابة تحميهم وتدافع عن حقوقهم، لافتا إلى أنه من التهور ألا تنظر نقابة رام الله بشكل مهني لمطالبة الصحفيين.

وأكد النيرب أن مؤتمر الحراك الوطني للصحفيين لم يولد حديثا بل من قبل المؤتمر الانتخابي الذي عقدته نقابة الصحفيين، موضحا أنه كان هناك وقفة احتجاج ومطالب سلمت للنقابة حتى وصفت الأخيرة الصحفيين المعترضين بـ "البعض" مستنكرة مطالبهم.

وذكر أن نقابة الصحفيين الحالية تعيش حالة أزمة وواقع مؤلم بعيد عن الصحفيين، لذا هي بحاجة إلى معالجة اشكالياتها الداخلية وتوحيد الخطاب الفلسطيني ومواجهة الاحتلال عند تعرضه لاي من الصحفيين والتمكن من رفع قضايا أمام المحاكم الدولية لملاحقة الاحتلال.

وختم قوله:" لا نريد نقابة صحفيين تنساق لرغبات بعض الزملاء وتتحول من مهنية تجمع الكل الصحفي إلى نقابة تمثل مكتب تنظيم واحد".