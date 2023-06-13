أبو هين يهنئ اللامي بعيد الصحافة العراقية

هنأ رئيس منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ياسر أبو هين نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي بمناسبة عيد الصحافة العراقية، مشيداً بمواقفه الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله الوطني في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وقال أبو هين في برقية التهنئة:" أتقدم لشخصكم الكريم بأطيب وأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الصحافة العراقية، وأتمنى لكم ولزملائنا الصحفيين في العراق التي نحب كل التوفيق والنجاح، وأن يحفظ الله العراق وشعبها وصحفييها، وأن يديم عليكم دوما المناسبات السعيدة".

وعبر رئيس المنتدى عن أمله بأن يحتفل فرسان الإعلام العراقي والفلسطيني معاً بعيد الصحافة العراقية في ربوع المسجد الأقصى محرراً من دنس الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، عبر نقيب الصحفيين العراقيين اللامي عن سعادته بحرص فرسان الإعلام الفلسطيني على التهنئة بعيد الصحافة العراقية، موجهاً شكره لرئيس منتدى الإعلاميين الفلسطينيين. وأعرب اللامي عن أمله بالاجتماع قريباً في ربوع المسجد الأقصى المبارك.

جدير بالذكر أن اللامي فاز برئاسة اتحاد الصحفيين العرب لدورة ثانية خلال انتخابات الأمانة العامة للاتحاد التي جرت يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022، في العاصمة المصرية القاهرة ضمن أعمال المؤتمر الرابع عشر للاتحاد.

ويحتفل الصحفيون العراقيون بيوم الصحافة العراقية في الخامس عشر من يونيو من كل عام باعتباره ذكرى ميلاد صحيفة الزوراء التي صدرت عام 1869 كأقدم جريدة عراقية.