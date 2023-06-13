مغادرة الفوج الثاني من حجاج قطاع غزة عبر معبر رفح

بدأ صباح اليوم الثلاثاء الفوج الثاني من حجاج غزة، مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح البري جنوب القطاع، باتجاه المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ.

وعملت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود، بمساندة أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني المختصة، منذ سـاعات الفجر الأولى على تجهيز حافلات الحجاج، تمهيداً لمغادرتهم باتجاه الجانب المصري من المعبر.

وبلغ عدد الحجاج المغادرين اليوم 900 حاج، ومن المقرر أن تستمر مغادرة حجاج قطاع غزة على مدار 4 أيام حتى يوم الخميس المقبل، حيث سيقتصـر العمل في معبر رفح لمغادرة الحجاج فقط، بحسب إعلان سابق لهيئة المعابر.

وأوضحت الهيئة أن العمل باتجاه الوصـول عبر المعبر سيستمر للمسافرين القادمين من الجانب المصري خلال أيام سفر حجاج بيت الله الحرام.

ونظمت العلاقات العامة المركزية بوزارة الداخلية توديعًا للحجاج بالتنسيق مع أطقم المعابر وبمشاركة الشرطة النسائية والشرطة المجتمعية.