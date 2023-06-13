نقابة الصيادلة تبدأ خطواتها الاحتجاجية في وجه حكومة اشتية

بدأت نقابة الصيادلة خطواتها الاحتجاجية في وجه حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، وذلك بعدم التوجه لأماكن العمل لكافة الصيادلة العاملين في مقر الوزارة.

وطالبت النقابة حكومة اشتية باحترام مسودة الاتفاق والتفاهمات الموقعة مع وزيرة الصحة واللجنة الوزارية المشكلة بالخصوص.

وأوضحت النقابة أن قرار عدم التوجه للعمل يستثنى منه يوم غدٍ الأربعاء، وذلك لغاية صرف أدوية الأورام والعقاقير الخطرة والأدوية النفسية.

كما وقررت النقابة عدم التوجه لأماكن العمل في الرعاية الأولية وإغلاق الصيدليات المركزية ومستودع المديرية وعدم صرف الأدوية من قبل الصيادلة، ومنع صرف العقاقير الخطيرة والأدوية المراقبة من قبل أشخاص غير مخولين، وكذلك عدم تسليم العهدة إلى أي شخص غير مخول حسب القانون، على أن تفتح الصيدليات الأربعاء حتى الساعة 12:30 ظهرا لصرف الأدوية لجميع المرضى بالتنسيق مع مدير الصيدلة.

أما فيما يخص المستشفيات، فقد قررت النقابة عدم التوجه إلى العمل مع تواجد صيدلاني واحد مناوب ومشرف فقط على الاحتياجات الطارئة، وإغلاق صيدليات العيادات والجمهور، والصرف لحالات الكلى والأورام والثلاسيميا اليوم فقط.

انضمام نقابات أخرى

من جانبها، أكدت نقابة أطباء الأسنان على أن أولى خطواتهِا هي الإضراب الشامل لكل أطباء الأسنان والجراحين في مباني الوزارة، ردًا على تنصل حكومة اشتيه من استحقاقات الأطباء المالية.

وبحسب البيان فإنه سيتم عقد اجتماعٍ تشاوري لأطباء الأسنان العاملين في وزارة الصحة في مقر النقابة وذلك يوم الثلاثاء 13-06-2023 الساعة 12 ظهرًا بحضور الجميع دون استثناء للوقوف على آخر التطوراتِ والتباحث فيما هو قادم.

وتابعت النقابة موجهةً حديثها لأطباء الأسنان العاملين في وزارة الصحة "يحييكم مجلس النقابة على مواقفكم الصلبة في سبيل تثبيت حقوقكم وعلى نضالكم المشروع للوصول للهدف المشروع"

وأردفَ البيانُ "لا زالت مطالبنا تراوحُ مكان والحكومة تصم آذانها والجميع شاهد ولا يفعل شيئًا ورغم ذلك لا يملك صاحب الحق إلا أن يكون جديرًا بتحصيل حقه وحمله والمطالبة به والدفاع عنه".

الأموال موجودة

وكان نقيب الأطباء شوقي صبحة قد أكد أن النقابة تملك معلوماتٍ من داخلِ وزارة المالية تؤكد توفر أكثر من 3 رواتب متتالية تستطيع حكومة اشتيه صرفها.

وتابع "صبحة" خلال تصريحاتٍ صحفيةٍ أنه في حال لم يتم تنفيذ حكومة اشتيه ووزارة ماليتها ما تم الاتفاق عليه، فإن نقابة الأطباء ستقدّم استقالات جماعية.

كما أكد "صبحة" أن النقابة في حال عدم تطبيق الاتفاقيات فإن ستخلي مراكز وزارة الصحة.

وطالب برحيل حكومة اشتيه ووزارة المالية في حال عجزها عن القيامِ بمهامِها وتلبية طموح الفلسطينيين.