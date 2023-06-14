الشباب والثقافة تُجري القرعة العلنية لقرض الزواج

أجرت الهيئة العامة للشباب والثقافة، اليوم الأربعاء، القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من دورة شهر يونيو للقرض الحسن للزواج.

وقال رئيس الهيئة أحمد محيسن، إنه تم اختيار اليوم 100 شاب عبر القرعة من بين آلاف المسجلين للحصول على قرض الزواج.

وأكد محيسن خلال حديثه لوكالة "الرأي" أن الهيئة تعمل على توفير قروض حسنة للشباب المقبلين على الزواج كل 3 شهور كمساهمة للتخفيف عن الشباب في قطاع غزة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها.

وأوضح أن الهيئة تقدم مبلغ 2000 دولار لكل شاب مستفيد من القرض على أن يتم سداده بشكل مخفف بمبلغ 50 دولار شهريا.

وأشار محيسن، إلى أن الهيئة أنفقت أكثر من 10 مليون دولار بنظام القرض الحسن سواءً في مشروع الزواج أو في مجال المشاريع الصغيرة خلال السنوات الأخيرة.