دونالد ترامب ومساعده قيد الاعتقال

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه سيتم وضع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "قيد الاعتقال"، وأخذ بصماته، بالإضافة لوضع مساعده والت ناوتا قيد الاعتقال أيضًا مع أخذ بصمات أصابعه.

وصرحت وزارة العدل، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، بأن "عملية اعتقال ترامب ومساعده قد اكتملت وفقًا للإجراءات القضائية".

وأشارت الصحيفة، نقلًا عن وزارة العدل، إلى أن القاضي في جلسة المحاكمة ترامب منع الأخير من استخدام أجهزة الكمبيوتر والهواتف "وهذا إجراء جديد".

ووصل الرئيس الأمريكي السابق إلى قاعة المحكمة الفيدرالية في ميامي، لحضور جلسة محاكمته في القضية المرفوعة ضده من قبل المدعي الخاص جاك سميث حيث يواجه 37 اتهامًا؛ أهمها تعامله مع وثائق سرية في منتجعه في مارالاغو بعد مغادرته البيت الأبيض.

ولفت الإعلام الأمريكي النظر إلى أن والت ناوتا، مساعد ترامب، وصل إلى قاعة المحكمة في سيارة منفصلة، للمثول أمام قاضي التحقيق.

ويواجه ترامب تهمة "التآمر لتعطيل العدالة"، ونصت لائحة الاتهام على أن الوثائق السرية التي تعمد الرئيس الأمريكي السابق الاحتفاظ بها شملت معلومات حول نقاط ضعف أمريكا وحلفائها أمام بعض الهجمات العسكرية وعن عمليات انتقامية محتملة ردًا على هجمات خارجية.

وفي أول تعليق على جلسة محاكمته، شن دونالد ترامب هجومًا عنيفا على خصومه الديمقراطيين.

وقال ترامب إن جو بايدن "الرئيس الأكثر فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة"، وواصل هجومه زاعمًا أن بعض الوثائق السرية التي كانت بحوزة بايدن تثبت تلقيه أموالًا من الصين.

ونوه إلى أنه "لم يتم النظر في قضية احتفاظ هيلاري كلينتون بوثائق سرية"، منبهًا إلى أنه "ما من رئيس آخر تم التحقيق معه حتى الذين احتفظوا بوثائق أكثر مني".

وأضاف ترامب أنه "يحق لأي رئيس للولايات المتحدة الاحتفاظ بوثائق ويجب إسقاط التهم ضدي". مدعيًا بأن: "جو بايدن احتفظ بوثائق سرية عندما كان سيناتورًا وهذا غير قانوني".

وتمسك ترامب بالبراءة من اتهامات بشأن حيازته وثائق تتعلق بالأمن القومي بعد ترك منصبه.

ويسعى ترامب الذي يعتزم خوض السباق إلى البيت الأبيض في 2024، إلى إضفاء صبغة سياسية على القضية التي يواجه خلالها تهم جنائية اتحادية متعلقة باحتفاظه دون وجه حق بوثائق تتعلق بالأمن القومي عندما ترك منصبه والكذب على مسؤولين سعوا إلى استعادتها.

وهذه هي المرة الثانية التي يمثل فيها ترامب أمام محكمة في الأشهر الأخيرة. ودفع ترامب ببراءته في نيويورك في أبريل/ نيسان بخصوص تهم تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها.

وترامب هو أول رئيس سابق توجه له اتهامات اتحادية. ويصر على أنه بريء، متهمًا إدارة الرئيس جو بايدن باستهدافه.

ووصف ترامب المستشار الخاص الأمريكي جاك سميث الذي يقود ممثلي الادعاء بأنه "كاره" له على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء.

ويتهم سميث ترامب بتعريض بعض الأسرار الأمنية للخطر من خلال أخذ آلاف المستندات الحساسة معه عندما غادر البيت الأبيض في يناير/ كانون ثاني 2021 وتخزينها بطريقة عشوائية في منتجع ونادي جولف يمتلكهما، حسبما ذكرت لائحة الاتهام الأسبوع الماضي.

وجاء في لائحة الاتهام أن تلك المستندات تضمنت معلومات حول البرنامج النووي الأمريكي السري وثغرات محلية محتملة لدى الولايات المتحدة في حالة وقوع هجوم.