الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، تزامناً مع العدوان على نابلس، والذي أسفر عن شهيد وعشرات الإصابات وتفجير منزل الأسير أسامة الطويل.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن روحي إبراهيم سلامة (48 عاماً) من بلدة بلعا شرق طولكرم، وذلك بعد مداهمة منزله في البلدة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أربكان طبسية (27 عاماً)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في مدينة قلقيلية، وعاث جيش الاحتلال بممتلكات المنزل فساداً وخراباً.

وطالت اعتقالات الاحتلال الشاب خالد شادي نعيرات من بلدة ميثلون، وذلك خلال حملة مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات جنوب جنين.

وانتشرت قوات عسكرية من جيش الاحتلال بكثافة في محيط بلدة يعبد قضاء جنين، وسط مداهمات لمنازل المواطنين.

وداهمت قوات الاحتلال عدداً من منازل الفلسطينيين في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، وذلك بعد اقتحام المخيم من عدة جهات.

وعُرف من المنازل التي جرت مداهمتها، منزل عائلة اللدعة، وآخر لعائلة الجمال في مخيم عقبة جبر، فيما انتشت قناصة الاحتلال على أسطح المنازل.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع في مخيم عقبة جبر بأريحا.

وداهمت آليات كبيرة للاحتلال وجرافات الليلة الماضية، عدة أحياء ومناطق سكينة في مدينة نابلس، وحاصرت منزل عائلة الأسير الطويل في منطقة رفيديا، وأخلت عددا من المنازل المجاورة له، تمهيدا لهدمه.

واستشهد الشاب خليل يحيى الأنيس (20 عامًا) متأثرا بجراحه التي أصيب بها في رأسه، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في نابلس.

وفجرت قوات الاحتلال منزل عائلة الأسير أسامة الطويل في حي رفيديا بنابلس، والذي يقع في بناية سكنية من أربعة طوابق وتبلغ مساحته 150 مترا مربعا، ويؤوي والدي الأسير وشقيقته.