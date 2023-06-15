"قبائل البادية" في قطاع غزة تستنكر هدم الاحتلال منازل المواطنين في النقب

استنكر تجمع قبائل البادية في قطاع غزة، يوم الخميس، استمرار سياسة الاحتلال في تفريغ النقب من أهله، وتشريدهم، والتي كان آخرها هدمه منازل المواطنين في عرعرة بالنقب، وفي سعوة الأطرش، وتشريد أصحابها.

وقال المتحدث باسم التجمع محمود أبو غياض، في بيان وصل (الرسالة نت) ، إن جرافات وآليات الاحتلال هدمت هذا الأسبوع 5 مساكن تعود لعائلة الغول في ضواحي قرية عرعرة النقب، وأبقت أصحابها، كبارا وصغارا، في العراء دون سقف أو مأوى على الرغم من أجواء الحر الشديد، وعادت أمس الأربعاء لتهدم منزل أحد المواطنين في "سعوة الأطرش".

وأكد أبوغياض أن هذه البيوت تم هدمها للمرة الثانية على التوالي، "إذ أنها هُدمت قبل أربعة أشهر وتحديدًا في شهر شباط/ فبراير الماضي".

وطالب وسائل الإعلام المحلية والإقليمية لضرورة تسليط الضوء على ما يجري في النقب، من إجراءات الهدم والتهجير التي تنتهجها الحكومات (الإسرائيلية) المتعاقبة بحق المواطنين العزل، "حيث جرى توزيع أكثر من 1500 أمر هدم في النقب منذ مطلع العام الحالي".

وأكد أبوغياض أن هذه السياسة لن تفلح في اقتلاع أصحاب الأرض الأصليين من جذورهم، "وستتحطم على إرادة شعبنا وتمسكه بأرضه وحقوقه"، مطالبًا المكونات السياسية في الداخل الفلسطيني بالتوحد في مواجهة هذه السياسات والتصدي لها.