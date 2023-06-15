أسير فلسطيني من رام الله يُرزق بمولود عبر (نُطَف مهربة)

أنجبت زوجة أسير فلسطيني من مدينة رام الله مساء اليوم الخميس، مولودًا حملت به عن طريق "نُطف مُهرّبة" من زوجها، سامر أبو كويك المعتقل في سجون الاحتلال.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن الأسير "أبو كويك" المعتقل في سجون الاحتلال منذ 2002 رُزق اليوم بطفلٍ عن طريق "النطف المهربة".

والأسير سامر أبو كويك (43 عامًا)، أحد عمداء الأسرى في سجون الاحتلال، وهو معتقل منذ 22 عامًا، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد 3 مرات، ويعاني من ظروف صحية صعبة، بعد أن خضع لعملية جراحية في الأمعاء، وتم استئصال جزء منها.

وبهذا الطفل يرتفع عدد "سفراء الحرية" وهم أبناء الأسرى الذين انُجبوا عبر عمليات تحرير النطف خارج السجون، إلى 123 طفلًا وفقًا لمؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

يُشار إلى أن عدد الأسرى الذين خاضوا تجربة الإنجاب عبر النطف وصل إلى 75 أسيرًا، 55 من سكان الضفة الغربية و13 أسيرًا من قطاع غزة، و6 من أسرى القدس، وأسير واحد من الداخل الفلسطيني المحتل وهو الأسير المريض وليد دقة، بحسب المصدر ذاته.